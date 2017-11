Mario Party: The Top 100: Wird noch im Dezember in Europa erscheinen - 4Players.de

#MarioParty: The Top 100 erscheint am 22.12. für Syteme der Nintendo 3DS-Familie! Genau, am 22. Dezember! #3DShttps://t.co/WTF7B1HtPV — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 13. November 2017

Nintendo of Europe hat die Veröffentlichung von Mario Party: The Top 100 vorverlegt. Die Minispiel-Sammlung wird bereits am 22. Dezember 2017 für Nintendo-3DS-Systeme erscheinen. Bisher war Januar 2018 angepeilt.Inhaltlich werden die besten hundert Minispiele der 1999 auf dem N64 begründeten Party-Spiel-Reihe versprochen, was laut Hersteller in punkto Umfang einen neuen Rekord darstellen soll. Mario Party: The Top 100 unterstützt den lokalen Download-Modus, so dass bis zu vier Nintendo-3DS-Besitzer nur ein Spielmodul benötigen, um miteinander zu spielen.Letztes aktuelles Video: Spielmodi amiibo-Funktionen