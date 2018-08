Switchblade: Early-Access-Termin der Arena-Fahrzeugkämpfe - 4Players.de

Lucid Games wird das Arena-basierte Fahrzeugkampfspiel Switchblade am 28. August 2018 in den Early Access auf PC via Steam und PlayStation 4 schicken. Das Spiel ist im Prinzip eine MOBA mit futuristischen Fahrzeugen, die wiederum über unterschiedliche Stärken und Schwächen verfügen. Angaben zur Preisgestaltung wurden nicht gemacht, aber man wird wohl das Gründerpaket kaufen können, das Zugang zu 16 Fahrzeugen (sowie alle zukünftigen Fahrzeugen), 16 Fahrzeugskins und bestimmte Ingame-Währungen umfassen wird. Nach der Early-Access-Phase soll Switchblade Free-to-play sein."Bei Switchblade treten die Spieler in rasanten Kämpfen im 5:5-Arena-Stil gegeneinander an. (...) Bekämpfe oder begleite explosive Mobs, heile Teammitglieder, repariere beschädigte Fahrzeuge und verteidige Türme gegen feindliche Angriffe - jedes Fahrzeug hat bei Switchblade eine strategische Rolle", erklären die Entwickler.Wint beschreibt die 5-gegen-5-Wettkämpfe mit MOBA-Anleihen folgendermaßen: "Switchblade ist ein Hochgeschwindigkeits-Action-Kampf-Game in dem ihr noch während der Schlachten immer wieder neue strategische Entscheidungen treffen müsst. Ihr könnt ganz einfach zwischen unterschiedlichen schwerbewaffneten Fahrzeugen auf dem Schlachtfeld wechseln, um endlose taktische Entscheidungen zu produzieren." Project Director Jeff Lewis und Creative Director Craig Howard gehen im Interview mit dem PlayStation Blog noch weiter ins Detail Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer