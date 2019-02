Left Alive: Hinter den Kulissen: Soundtrack-Aufnahmen in den Abbey Road Studios - 4Players.de

Square Enix gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Soundtrack-Produktion von Left Alive . Das Video zeigt den Komponisten Hidenori Iwasaki (Front-Mission-Reihe) bei seiner Arbeit mit den langjährigen Fernseh- und Film-Soundtrack-Experten Shinnosuke Miyazawa (007 Spectre, Findet Dorie) und Jordan Seigel (Ant-Man and the Wasp) in den Abbey Road Studios in London.Der Survival-Action-Shooter wird am 5. März 2019 für PlayStation 4 und den PC über Steam erscheinen. "Left Alive erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen. Die düstere Kulisse von Left Alive stellt Spieler vor die moralische Herausforderung, ihre Interaktionen mit anderen Überlebenden abzuwägen, da das Ergebnis die Überlebenschancen der Beteiligten verbessern oder verschlechtern kann", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Die Musik-Aufnahmen in den Abbey Road Studios