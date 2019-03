Left Alive: Endzeit-Action für PC und PS4 steht bereit; schlechte Bewertungen aus Japan; Streaming fehlerhaft - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. Mrz 2019, 18:23 Uhr:

Ursprngliche Meldung vom 05. Mrz 2019, 16:24 Uhr:

Zunchst hie es bei Siliconera , dass der Publisher das Video-Streaming des Titels auf der PlayStation 4 via YouTube untersagt htte - u. a. aufgrund der Kritik an dem Spiel. Laut Square Enix wurde die Streaming-Funktion nicht gesperrt, sondern funktioniert lediglich aufgrund "eines Problems" nicht mehr korrekt. Sie wrden an einer Lsung arbeiten.Square Enix hat Left Alive fr PlayStation 4 und PC (via Steam; ab 18 Uhr) verffentlicht. Als zustzlicher Bonus ist fr alle Kufer ein exklusiver DLC verfgbar. Whrend die Kooperation mit World of Tanks sowohl auf PlayStation 4 als auch auf Steam zur Verfgung steht, erhalten PC-Spieler zustzlich einen exklusiven Half-Life-DLC. Beide Download-Inhalte fgen Spiel kosmetische Vernderungen hinzu."Left Alive erzhlt eine dstere Geschichte des berlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen. Die dstere Kulisse von Left Alive stellt Spieler vor die moralische Herausforderung, ihre Interaktionen mit anderen berlebenden abzuwgen, da das Ergebnis die berlebenschancen der Beteiligten verbessern oder verschlechtern kann", schreibt der Publisher.In Japan ist Left Alive seit Ende Februar 2019 erhltlich. Die erste Nutzerbewertungen bei Amazon Japan fielen ziemlich negativ aus (1,5 von 5 Sternen; 115 Bewertungen). In den meisten Rckmeldungen werden Steuerung, Animationen, Grafik, Spieldesign und Schwierigkeitgrad kritisiert . Der Verkaufspreis hat sich in der Zwischenzeit so gut wie halbiert (von 8.964 Yen auf 4.442 Yen; ca. 35 Euro).Letztes aktuelles Video: Die einzige Option ist Ueberleben - Launch Trailer