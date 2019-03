Left Alive: Endzeit-Action für PC und PS4 steht bereit; schlechte Bewertungen aus Japan; Streaming untersagt - 4Players.de

Square Enix hat Left Alive für PlayStation 4 und PC (via Steam; ab 18 Uhr) veröffentlicht. Als zusätzlicher Bonus ist für alle Käufer ein exklusiver DLC verfügbar. Während die Kooperation mit World of Tanks sowohl auf PlayStation 4 als auch auf Steam zur Verfügung steht, erhalten PC-Spieler zusätzlich einen exklusiven Half-Life-DLC. Beide Download-Inhalte fügen Spiel kosmetische Veränderungen hinzu."Left Alive erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen. Die düstere Kulisse von Left Alive stellt Spieler vor die moralische Herausforderung, ihre Interaktionen mit anderen Überlebenden abzuwägen, da das Ergebnis die Überlebenschancen der Beteiligten verbessern oder verschlechtern kann", schreibt der Publisher.In Japan ist Left Alive seit Ende Februar 2019 erhältlich. Die erste Nutzerbewertungen bei Amazon Japan fielen ziemlich negativ aus (1,5 von 5 Sternen; 115 Bewertungen). In den meisten Rückmeldungen werden Steuerung, Animationen, Grafik, Spieldesign und Schwierigkeitgrad kritisiert . Außerdem wurde das Video-Streaming des Titels auf der PlayStation 4 via YouTube mittlerweile vom Publisher untersagt. Der Verkaufspreis hat sich in der Zwischenzeit so gut wie halbiert (von 8.964 Yen auf 4.442 Yen; ca. 35 Euro).Letztes aktuelles Video: Die einzige Option ist Ueberleben - Launch Trailer