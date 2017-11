Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Setzt auf Yebis zur Grafikverbesserung

Für die erweiterte Neuauflage vonhaben Entwickler Cygames und Konami die u. a. in Dark Souls 3 und Bloodborne verwendete Yebis -Middleware von Silicon Studio, den Machern von Bravely Default und Bravely Second: End Layer , zur Verbesserung der Grafik lizenziert, wie die Kollegen von DualShockers berichten Dadurch soll eine breite Palette an Post-Processing-Effekten wie Glare, Depth of Field, Farbkorrektur, Kantenglättung sowie Aufwertungen bei HDR und VR-Unterstützung in Echtzeit möglich sein, die "Serienfans zum Staunen bringen" sollen. Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars , so der Titel des Remakes, soll nicht nur verbesserte Grafik in nativer 4K-Auflösung, sondern auch ein neues Raumklangerlebnis bieten.Erscheinen soll die aufpolierte Mech-Action von Hideo Kojima und Yoji Shinkawa im Frühjahr 2018 für PC und PlayStation 4 - inklusive Unterstützung von PlayStation VR und Steam VR.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Trailer lang