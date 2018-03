Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Grafik-Vergleich im Trailer - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat einen neuen Trailer zu Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars veröffentlicht, in dem die Grafik mit Zone of the Enders: The 2nd Runner (PS2) und Zone of the Enders: HD Collection (PS3) verglichen wird.Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars ist ein Remaster von Zone of the Enders: The Second Runner, welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Versprochen werden verbesserte Grafik, native 4K-Auflösung, neues Sounddesign mit Surround-Audio und Unterstützung von PlayStation VR. Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars soll im September 2018 für Steam/PC, PlayStation 4 und PlayStation VR erscheinen - bisher war "Frühjahr 2018" angedacht.Letztes aktuelles Video: Comparison Trailer"Viele Ergänzungen erweitern das Spielerlebnis von Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars (...) Die neue Auflage bietet Schlachten, welche zwischen dem Spieler und einer Vielzahl von Gegnern wüten, während die flinke Jehuty Einheit mit einer fantastischen Wendigkeit aufwartet. Dazu zählt die Fähigkeit, Gegner fortzuschleudern, Schutzschilde einzusetzen, oder unmittelbar in Kampfszenarien Teleportationssysteme zu nutzen. Die Action findet in atemberaubenden, und interaktiven Umgebungen in nativen 4K statt. Wälder verbrennen und gewaltige Gebäude zerbersten, wenn die mächtigen Armeen in den Krieg ziehen. Das Spiel bietet eine Besetzung mit Charakteren, die sich im Spiel kontinuierlich weiterentwickeln und eine (...) Handlung vorantreiben."