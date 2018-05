Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Termin steht fest; weitere Neuerungen benannt - 4Players.de

Optionale 'Pro Mode' Controller-Einstellung erlaubt eine schnellere Wahl der Zweitwaffen für mehr Möglichkeiten in schnellen Gefechten

Schwierigkeitsgrad 'Sehr einfach' für Spieler, die vor allem der cineastischen Story des Spiels folgen wollen oder einen leichteren Einstieg in den VR-Modus suchen

Verschiedene Trainingsmodule und eine Mini-Map

Weitere VR-Inhalte: 3D Hangar: Gewährt beeindruckende Einblicke in die Spielwelt 3D Model Viewer: Diverse 3D-Modelle lassen sich in vollem 360°-Blickwinkel betrachten Cinematic Theater: Nachdem das Spiel erfolgreich abgeschlossen wurde, lässt sich jede Zwischensequenz noch einmal anschauen - optional in vollem VR.



Konami Digital Entertainment meldet, dass Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars am 06. September 2018 für PlayStation 4, PlayStation VR und PC (Steam) erscheinen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro. Vorbestellungen sollen im Laufe des heutigen Tages möglich sein. Noch vor dem Release soll eine 4K-VR-Demo im PlayStation Store an den Start gehen.Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars ist ein Remaster von Zone of the Enders: The Second Runner, welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Versprochen werden verbesserte Grafik, native 4K-Auflösung, neues Sounddesign mit Surround-Audio und Unterstützung von PlayStation VR.Folgende Neuerungen bietet Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars laut Konami darüber hinaus:Letztes aktuelles Video: Introduction Trailer