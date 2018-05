Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Demo für PlayStation 4 und PlayStation VR verfügbar - 4Players.de

Im PlayStation Store ist eine Demo von Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars für PlayStation 4 und PlayStation VR von Konami Digital Entertainment veröffentlicht worden. Die Demo-Dateigröße beträgt ungefähr 3 GB. Angaben zum inhaltlichen Umfang der Probierversion hat der Publisher nicht gemacht.Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars wird am 06. September 2018 für PlayStation 4, PlayStation VR und PC (Steam) erscheinen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro. Das Spiel ist ein Remaster von Zone of the Enders: The Second Runner, welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Versprochen werden verbesserte Grafik, native 4K-Auflösung, neues Sounddesign mit Surround-Audio und Unterstützung von PlayStation VR.Letztes aktuelles Video: Introduction Trailer