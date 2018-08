Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Zweite Demo veröffentlicht - 4Players.de

Konami und Cygames haben eine zweite Anspielfassung zu Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars veröffentlicht. Die neue Demo stehe ab sofort im PlayStation Store sowie in Kürze auch via Steam zum Download bereit. Weiter heißt es von Konami: "In der ORANGE CASE-Demo erlebt der Spieler neue, spannende Gameplay-Passagen, die über die Inhalte der vorherigen Demo hinausgehen. In der neuen Demo, welche die erste Demo ersetzt, lässt sich im Cockpit des Jehuty rasante Roboter-Action in vollem 4K und Third-Person-VR erleben."Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars wird am 6. September 2018 für PlayStation 4, PlayStation VR und PC (Steam) erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro. Das Spiel ist ein Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner , welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 als HD Collection für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Introduction Trailer