Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Neuauflage der Mech-Action für PC, PS4 und PSVR erschienen - 4Players.de

Konami und Cygames haben Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars für PlayStation 4, PlayStation VR und PC ( Steam ) veröffentlicht. Dazu heißt es vom Hersteller: "ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS erzählt die Geschichte des Orbital Frame Jehuty, der von einem jungen Freiheitskämpfer gesteuert in die Schlacht gegen die finstere Militär-Organisation BAHRAM geführt wird. Unzählige Feinde erfordern den präzisen Einsatz der überragenden Nah- und Fernkampf-Fähigkeiten, die dem Spieler in der Schlacht zur Verfügung stehen. Das Spiel bietet darüber hinaus tiefgehende Charaktere, die die Handlung bis zum dramatischen Höhepunkt vorantreiben.In ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS erwarten den Spieler einige neue Modi und Features, darunter die 'Pro Mode'-Controller-Einstellung, einen speziell für VR erstellten sehr einfachen Schwierigkeitsgrad, zahlreiche Trainingsmodule und eine Mini-Map zur besseren Orientierung. Dank vollständiger VR-Unterstützung bietet das Remake außerdem einen 3D Model Viewer, den 3D Hanager für beeindrucke Einblicke in die Spielwelt und das Cinematic Theater, in welchem sich der Spieler nach Beendigung des Titels noch einmal alle Zwischensequenzen in 4K oder VR anschauen kann." Mehr dazu auf der offiziellen Website und in den folgenden Videos:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer