Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars: Erfolg der Neuauflage könnte komplett neuen Serienteil ermöglichen - 4Players.de

Kondo erläutert: "Wir sprechen mit Konami, ob wir einen Nachfolger in Erwägung ziehen, falls dieser Teil sich verkauft und gut angenommen wird - es wäre also schön, wenn alle es kaufen könnten!" Da es sich um eine geliebte Marke handle, hätte er bei einem neuen Teil den Anspruch, dass dieser die Erwartungen übertreffen müsse, statt nur Altbekanntes zu liefern. VR würde dabei aber nur in Betracht gezogen, wenn es keine Einschränkungen für die schnellen Kämpfe bedeuten würde.

Letztes aktuelles Video: Launch Trailer