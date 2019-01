Earth Defense Force: Iron Rain: Insekten-Invasion beginnt am 11. April auf PS4 - 4Players.de

"Zwölf Jahre sind vergangen, seitdem die außerirdische 'Aggressor'-Invasion die Erde vernichtete. Der Kampf zur Befreiung der Menschheit von der nicht enden wollenden Belagerung durch den Aggressor wird mit Earth Defense Force: Iron Rain fortgesetzt. Das von Yuke's mit der Unreal Engine 4 entwickelte Earth Defense Force: Iron Rain ist das optisch ansprechendste EDF, das es bislang gab. Wenn die Horden von Invasoren in mehr als 50 intensiven, handlungsbasierten Missionen vom Himmel regnen, werden Spieler den Unterschied sehen und spüren.

Meistere vier Soldatenklassen: Fortschritte bei der 'PA-Gear'-Technologie haben dazu geführt, dass die EDF den 'Aggressoren' mittlerweile mehr oder weniger ebenbürtig ist. Diese Exoskelettanzüge mit eigener Energieversorgung können mit Hunderten Waffen-, Rüstungs- und Ausrüstungskombinationen für vier einzigartigen Soldatenklassen (den Trooper, Jet Lifter, Heavy Striker und vor allem den neuen Prowl Rider) angepasst werden - jede mit ihrer eigenen Overdrive-Fähigkeit, die das Blatt in der Schlacht wenden kann.

Mehrspieler: Getreu den Arcade-Wurzeln der Reihe, kann sowohl im Online- als auch im lokalen Mehrspieler-Modus über Split-Screen gespielt werden. Online können bis zu sechs Spieler den Co-op-Modus spielen, und im neuen Mercenary-Modus treten bis zu acht Spieler in Teams gegeneinander an, um Energiekristalle zu sammeln.

Charaktergestaltung: Erstmals in dieser Serie können Spieler in die Rolle von Closer schlüpfen, einem hochdekorierten Kriegshelden, der aus einem siebenjährigen Koma erwacht. Ehe sie sich in die charakterbasierte Kampagne des Spiels stürzen, können Spieler ihr Aussehen individuell gestalten."

D3 Publisher wird Earth Defense Force: Iron Rain am 11. April 2019 für PlayStation 4 veröffentlichen. Das Actionspiel mit B-Movie-Charme wurde von Yuke's entwickelt. Im PlayStation Store stehen die Standard Edition (59,99 Euro) als auch die Ultimate Edition (89,99 Euro) zur Verfügung. Die Ultimate Edition enthält eine "kritische Waffe" und eine zusätzliche Mission, die kurz nach Veröffentlichung des Spiels verfügbar wird."Auch Earth Defense Force: Iron Rain konfrontiert Spieler mit schier überwältigenden Feindesscharen, während neue Ausrüstung und Technologie für unerschütterliche EDF-Soldaten und eine brandneue Separatistensplittergruppe, die Kindred Rebellion, Spannung garantieren. Spieler werden jede Hilfe brauchen, wenn die außerirdische 'Aggressor'-Invasion riesiger Insekten, Monster und Mechs weiter Angst und Schrecken in ihrer Welt verbreitet", schreibt D3 Publisher. "Zusätzlich zu den Einheiten Trooper, Jet Lifter und Heavy Striker steht Spielern jetzt auch der Prowl Rider zur Verfügung, dessen PA-Ausrüstung auf einem Prototypen basiert, der ursprünglich von der Splittergruppe Kindred Rebellion entwickelt und später für die Earth Defense Force analysiert und verbessert wurde. Diese Ausrüstung verleiht dem Benutzer mit ihrer Fähigkeit 'E-Needle' erstaunliche Mobilität auf dem Schlachtfeld und ermöglicht ihm, sich an Gebäuden, Bäumen und sogar Feinden festzuhaken und dann wie auf einer Seilrutsche zu ihnen zu gleiten. Mit seiner E-Needle kann der Prowl Rider sogar riesige Insekten mit Nervenimpulswellen in die Luft jagen und Feinde in riesige, lebendige Panzer verwandeln."Letztes aktuelles Video: Trailer 3Features: