Shoppe Keep 2: Start der Early-Access-Phase um eine Woche auf den 3. Mai verschoben - 4Players.de

Der Start des Abenteuers für die Händler eines Fantasy-Städtchens beginnt nicht wie geplant schon heute, sondern erst am Donnerstag kommender Woche: Excalibur Games und Entwickler Strangefire haben bekannt gegeben, dass Shoppe Keep 2 ab 3. Mai für Windows, Mac und Linux auf Steam erhältlich sein wird.Grund für die Verschiebung ist ein Fehler im Multiplayer-Teil des Spiels, der bis zur Veröffentlichung des noch in Entwicklung befindlichen Titels nicht behoben werden konnte. In einem Eintrag auf Steam erklärt Strangefire:"Obwohl wir Shoppe Keep 2 sowohl intern als auch extern über Monate hinweg intensiv getestet haben, ist uns dieser [Fehler, Anm. d. Red.] glatt entgangen. [...] Heutzutage starten viele Spiele mit einem Online-Schwerpunkt, obwohl sie große Probleme und schwerwiegende Fehler enthalten. Anstatt etwas zu veröffentlichten und später zu reparieren, beheben wir solche Schwachstellen lieber vor dem Start."Genau wie im Vorgänger dreht sich Shoppe Keep 2 nicht um einen Helden, der ein Reich oder gar die ganze Welt rettet. Vielmehr stellt man als Handwerker Waffen und Ausrüstung her, mit der echte Helden genau das erledigen. Dafür kauft man Materialien oder besorgt sie im Kampf gegen Kreaturen der offenen Welt einfach selbst, um die daraus hergestellte Ware zum Verkauf anzubieten.Die Fortsetzung wird man dabei nicht nur erstmals zu viert spielen können; man könne sich wahlweise auch in ein globales Wirtschaftssystem einklinken, das die Daten aller teilnehmenden Spieler vergleicht und z.B. die Nachfrage sehr häufig angebotener Waren entsprechend regelt. Solche Gegenstände müsste man dann zu einem niedrigeren Preis verkaufen - oder man stellt lieber ganz andere Artikel her.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Veröffentlichung