Octahedron: Psychedelischer Neon-Plattformer wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

Square Enix Collective wird den farbenfrohen Plattformer Octahedron als Transfixed Edition am 17. Januar 2019 für Nintendo Switch veröffentlichen (12,99 Euro). Die Switch-Version soll nicht näher benannte "besondere Inhalte" bieten. Eine Demo des Spiels wird ab dem 28. Dezember im eShop verfügbar sein. Octahedron ist bereits für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.Octahedrons 2D-Welt fordert die Spieler heraus, schnell ihre eigenen Plattformen zu erschaffen, um voranzukommen sowie der unterirdischen Welt von Veetragoul zu entkommen - und sich dabei Gegnern zur Wehr zu setzen.Square Enix: "Octahedron ist ein psychedelischer Neon-Action-Plattformer, in dem der Spieler der Schwerkraft trotzt und Plattformen aus dem Nichts herbeizaubert, während er zu pulsierenden Beats durch die Level surft. Der Soundtrack des Spiels, eine Mischung aus treibenden und atmosphärischen Klängen von Chiptune-Trance über Synthwave bis zu Progressive House, hat seit seiner Veröffentlichung viel Lob erhalten! Octahedron spornt den Spieler mit sich subtil entwickelnden Rhythmuselementen an, dem Fluss der hypnotisierenden Beats zu folgen."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer