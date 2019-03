Vaporum: Steampunk-Dungeon-Crawler wird für PS4, Switch und Xbox One umgesetzt - 4Players.de

Der Steampunk-Dungeon-Crawler Vaporum wird im April 2019 auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. PS4 und Xbox One werden am 10. April versorgt. Auf Switch wird das Spiel am 11. April zur Verfügung stehen. Der Preis wird 24,99 Euro betragen.In dem von Klassikern wie Dungeon Master und Eye of the Beholder sowie Legend of Grimrock inspirierten 3D-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive muss der vor einem gigantischen Turm inmitten des Ozeans gestrandete Spieler auf sich allein gestellt herausfinden, wo und wer er eigentlich ist. Neben Echtzeit-Kämpfen und Rätseln soll es viel zu erkunden und zu sammeln geben, während die Charakterentwicklung über ein individuell anpassbares Exoskelett erfolgt.Die PC-Version des Dungeon-Crawlers aus dem Oktober 2017 hat in unserem Test einen Gold-Award abgesahnt. Zum Test : Mit ihren beiden Legend-of-Grimrock-Abenteuern hatten Almost Human 2012 und 2014 klassische schrittbasierte Dungeon-Crawler wie Dungeon Master, Eye of the Beholder oder Black Crypt wieder salonfähig gemacht. Mit Vaporum haben Fatbot Games die Kerkerhatz nun in ein Steampunk-Setting à la BioShock verlagert.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer