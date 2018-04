My Time at Portia: Zweites Early-Access-Update: Tiere züchten, Pferde reiten und Museum aufbauen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von My Time at Portia steht das zweite Update zum Download zur Verfügung. Fortan kann man eigene Tiere (Schafe, Hühner, Enten und Kühe) züchten, halten und pflegen. Wenn man sich gut um die Tiere kümmert, wird man Milch und Eier erhalten. Außerdem kann man Pferde reiten (MacDonald's Bauernhof). Neu ist ebenfalls das Museum, das mit einer Story-Mission aufgebaut werden muss. Alle Relikte, die man gefunden hat, können dort gespendet werden. Last but not least hat ein neues Dungeons in der Wüste seine Pforten geöffnet (neue Relikte, Rezepte etc.). Das Change-Log findet ihr hier Die PC-Fassung des Sandbox-Rollenspiels, zu dem auch eine Demo verfügbar ist, soll noch im Laufe des Jahres fertiggestellt werden. Gleiches gilt für die Umsetzungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer