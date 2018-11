Hell Let Loose: "Auf Authentizität setzender" Multiplayer-Shooter startet Anfang 2019 in den Early Access - 4Players.de

Team17 hat sich mit dem unabhängigen Entwicklerteam Black Matter zusammengetan, um Hell Let Loose zu veröffentlichen. Der "auf Authentizität setzende" Multiplayer-Shooter soll Anfang 2019 auf PC in den Early Access geschickt werden.Hell Let Loose ist ein platoonbasierter Multiplayer-Shooter, der während des Zweiten Weltkriegs spielt und auf der Unreal Engine 4 basiert. Geboten werden 50-gegen-50 Schlachten, in denen sich die Spieler koordinieren müssen, um Sektoren sowie Ressourcen zu erobern und die Gegner zu schlagen.Black Matter arbeitet seit 2016 an dem Spiel und hat 2017 erfolgreich eine Kickstarter-Kampagne abgeschlossen. Während der Early-Access-Zeit will das Team in Zusammenarbeit mit der Community das Multiplayer-Erlebnis verbessern.Letztes aktuelles Video: Trailer"Team17 hat eine lange Tradition in der Entwicklung hochwertiger und angesehener Titel. Sie verfolgen die Philosophie, ein ausgefeiltes Resultat abzuliefern - was es uns ermöglicht, die besondere Eigenständigkeit von einem FPS wie Hell Let Loose zu bewahren und damit ein wichtiger Faktor bei der Zusammenarbeit ist", erklärt Maximilan Rae, Mitbegründer von Black Matter. "Ein Titel dieses Kalibers ist für ein kleines Studio wie uns eine große Herausforderung, die wir nun zusammen mit Team17 bewältigen können, um den Spielern die Qualität zu liefern, die sie erwarten.""Wir haben immer gesagt, dass es unser Ziel ist, mit den talentiertesten Spielemachern an großartigen Spielen zu arbeiten, unabhängig vom Genre", sagt Debbie Bestwick, CEO von Team17. "Hell Let Loose bietet Fans von Simulationsshootern etwas ganz Besonderes und wir können es kaum erwarten, das Spiel in die Hände der Spieler zu geben. Black Matter hat ein unglaubliches Spiel geschaffen und wir waren begeistert, als wir das erste Mal damit in Kontakt kamen. Wir wissen, dass darunter viele Fans des Genres sein werden. Wir freuen uns, sie nicht nur dabei zu unterstützen, ihren Fans das qualitativ hochwertige Spielerlebnis zu bieten, sondern sie auch auf ihrer Reise dahin als Team zu helfen."