Anamorphine: Terminverschiebung des surrealen Advetures

Anamorphine wird nicht wie ursprünglich geplant morgen, also am 16. Januar erscheinen. Stattdessen mussten die Entwickler von Artifact 5 jetzt eine Terminverschiebung einräumen. Demnach erscheint das surreale Adventure jetzt erst gegen Ende des ersten Quartals 2018 und damit in einem Zeitraum bis zum 31. März 2018.In der Pressemitteilung ist davon die Rede, dass das Team noch ein paar zusätzliche Wochen benötigt, um dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen. Anamorphine soll auf PC und PS4 erscheinen sowie die VR-Headsets Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR unterstützen.Letztes aktuelles Video: Inside Anamorphine - Tylers Struggle