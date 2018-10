God Eater 3: Wird Anfang Februar 2019 für PC und PS4 erscheinen - 4Players.de

Publisher Bandai Namco Entertainment hat bekanntgegeben, dass God Eater 3 am 8. Februar 2019 für PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen wird."In einer von den Aragami verwüsteten Welt sind die Adaptative God Eaters, die letzte Hoffnung der Menschheit, gezwungen einen Kampf auf Leben und Tod zu führen. Diese verbesserten Soldaten haben die Fähigkeit erhalten, God Arcs zu benutzen. Diese künstlichen, biologischen Waffen sind in der Lage die alles vernichtenden Monster zu zerstören. In Teamarbeit haben bis zu 8 Spieler/Innen die Möglichkeit, sich den größten Herausforderungen zu stellen und schließlich den stärksten Aragami ein für alle Mal loszuwerden."Letztes aktuelles Video: Take Back Our World