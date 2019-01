God Eater 3: Multiplayer im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment zeigt den Mehrspieler-Modus von God Eater 3 im folgenden Trailer. Im Online-Multiplayer wird man gemeinsam gegen die Aragami kämpfen können. Bis zu acht Spieler dürfen im "Assault-Modus" an den Matches teilnehmen - diese Angaben sind dem Trailer zu entnehmen. In der Video-Beschreibung des Publishers ist hingegen von zwölf Spielern die Rede. Außerdem wird es möglich sein, im Multiplayer mit benutzerdefinierten Charakteren zu spielen. God Eater 3 wird am 8. Februar 2019 für PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen. "In einer von den Aragami verwüsteten Welt sind die Adaptative God Eaters, die letzte Hoffnung der Menschheit, gezwungen einen Kampf auf Leben und Tod zu führen. Diese verbesserten Soldaten haben die Fähigkeit erhalten, God Arcs zu benutzen. Diese künstlichen, biologischen Waffen sind in der Lage die alles vernichtenden Monster zu zerstören. In Teamarbeit haben bis zu 8 Spieler/Innen die Möglichkeit, sich den größten Herausforderungen zu stellen und schließlich den stärksten Aragami ein für alle Mal loszuwerden."Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer