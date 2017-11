Shakes & Fidget - The Adventure: Comic-Adventure der Book-of-Unwritten-Tales-Macher scheitert auf Kickstarter - 4Players.de

KING Art (The Book of Unwritten Tales) und Playa Games hatten Mitte Oktober eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres 2D-Adventures Shakes & Fidget - The Adventure gestartet, das Ende 2018 für PC, Mac und Linux erscheinen sollte (Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One wurden als Zusatzziele ausgelobt). Von den als anfängliches Finanzierungsziel angesetzten 250.000 Euro wurden aber lediglich 108.453 Euro erreicht, so dass die Kampagne mittlerweile vorzeitig abgebrochen wurde Man habe das anfängliche Momentum leider nicht aufrecht erhalten können, so die Begründung: Unter den momentanen Bedingungen sei es finanziell zu riskant, die Entwicklung trotzdem zu starten. Der Titel wurde als klassisches Point-and-Click-Adventure in bester Day-of-the-Tentacle- oder Monkey-Island-Manier beschrieben: "Verrückte Charaktere, witzige Dialoge, absurde aber nachvollziehbare Rätsel und zahllose Anspielungen auf das Fantasy-Genre warten auf die Spieler. Das Adventure in der einzigartigen Comic-Grafik von Shakes & Fidget-Zeichner Marvin Clifford bietet darüber hinaus mehr als fünfzig Schauplätze, dutzende Charaktere und Monster, einen eigenen Soundtrack und erstklassige Synchronstimmen."Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer