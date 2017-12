Erst Mitte Oktober wurde Opus Magnum als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht - jetzt sind die edlen Alchemie-Aufgaben bereits als fertig entwickeltes Spiel erhältlich. Das hat Entwickler Zachtronics in einer kurzen Nachricht mitgeteilt. Das Studio würde den Titel zudem gerne in einer DRM-freien Version herausbringen, kann aber noch nicht sagen, ob und auf welchen Plattformen das der Fall sein wird.Im neuen Spiel der Macher von Shenzhen I/O verarbeitet man ähnlich wie in SpaceChem verschiedene Ausgangsmoleküle zu geforderten Substanzen. Beim Erstellen der dafür geforderteten Produktionswege hat man dabei freie Hand, ist also nicht an vorgeschriebene Lösungsvorgaben gebunden.Im Gegensatz zu SpaceChem ist man dabei nicht als Chemiker, sondern als Meister der Alchemie tätig - ein Unterschied, den u.a. die edle Präsentation widerspiegelt. Mit einem Minispiel vertreibt man sich nicht zuletzt die Zeit zwischen den vertrackten Aufgaben.In unserer Vorschau hinterließ Opus Magnum bereits einen hervorragenden Eindruck. Wir sind gespannt, ob das fertige Spiel den bestätigen kann.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer