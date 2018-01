ColdViolet hat geschrieben: ? Heute 15:22

Der Grund für den Ausschluss wird wohl eher darin begründet sein, auch wenn es explizit nicht gesagt wird, dass die GOG Version weniger bietet als die Steamversion. Bei allen Spielen von Zachtronics gibt es nämlich Freundes-Ranglisten in jeweils 3 Kategorien, um so die Optimierung einer Lösung zu bewerten und zu vergleichen. Der indirekte Lösungsvergleich mit Freunden ist spaßig, wird aber durch Steamworks gemacht. Und bei GOG würde es wohl entfallen und so würde man für den selben Preis, weniger erhalten. GOG will sich wahrscheinlich nicht als Anbieter "Zweitklassiger Spiele" zufrieden geben im Vergleich zu Steam.