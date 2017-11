Milestone hat einen neuen Trailer zu Monster Energy Supercross - The Official Videogame veröffentlicht. Das Video dreht sich um die Supercross-Meisterschaft und zeigt Schauplätze sowie Fahrer (aus den 250SX- und 450SX-Klassen): "Die Reise beginnt im Angel Stadium in Anaheim mit (...) 450SX-Athleten wie Chad Reed, Cooper Webb, Ryan Dungey, Marvin Musquin und Ken Roczen, die bereit sind, ihren Weg an die Spitze der Ranglisten zu fahren. Nach dem Start in Anaheim übernimmt die 250SXE-Ost-Division die Strecke im Lucas Oil Stadium in Indianapolis: Adam Cianciarulo setzt sich gegen die Gruppe durch und führt sie im Wettstreit gegen Joey Savargy an. Danach zeigen die 450SX-Fahrer ihr Können in Minneapolis, im U.S. Bank Stadium, und die Kontrahenten der 250SXW-West-Division fahren im University of Phoenix Stadium in Arizona. Die Strecke von Daytona, Florida, bildet die nächste Herausforderung der 450SX-Rennfahrer, die durch den Regen erschwert wird. Der Wettbewerb endet schließlich in Las Vegas, im Sam Boyd Stadium, wo die Finalisten die Ziellinie überqueren."Milestone verspricht "die herausforderndste Off-Road Motorrad Championship (...) Durch den Einsatz der Unreal Engine 4 konnte Milestone die technologischen Standards in sämtlichen Produktionsbereichen vom Design bis zur Grafik steigern und die Supercross-Atmosphäre mit pyrotechnischen Effekten, detailgetreuen Umsetzungen der Strecken und Stadien, sowie der Maschinen und Gesichter der Athleten schaffen. Zu den grafischen Verbesserungen zählen die Texturierung des Bodens und die Qualität seiner Details, die mithilfe eines verbesserten Textursystems entwickelt wurden. Durch die Lichteffekte im Spiel werden zudem die verschiedenen Wetterbedingungen realistischer dargestellt. Was die technische Entwicklung angeht, ermöglichte der Einsatz eines neuen 3D-Scansystems dem Entwicklungsteam, die Gesichter der Fahrer besonders detailliert darzustellen. Diese wurden mithilfe eines Streifenprojektionsgerätes gescannt, das kaum größer ist als eine klassische Spiegelreflexkamera und die Kurven und Farben der Gesichter einliest, um ein Echtzeit-3D-Modell zu erstellen, das später von den Grafikern aufbereitet wird. Durch das Fotogrammmetrie-Verfahren wurden präzise 3D-Modelle aller Strecken erstellt. Ebenfalls zum Einsatz kamen Seilkameras und klassische Kameras."Das über Bigben Interactive vertriebene Spiel erscheint am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Version soll später folgen.Letztes aktuelles Video: Championship Trailer