Monster Energy Supercross - The Official Videogame: Blick hinter die Kulissen mit Ralph Sheheen

"Regel 1: Realismus. Innovative Strecken und bekannte Stadien wurden detailgetreu mittels Fotogrammmetrie-Technik erschaffen für maximalen Realismus im Spiel.

Regel 2: Details. Neben realen Strecken und Stadien sind auch die Elite-Athleten real: Die Grafiken der Gesichter sämtlicher Fahrer wurden mittels eines 3D-Scanners erstellt.

Regel 3: Präsentation. Zwischensequenzen zur realistischen Präsentation von Strecken, Fahrern und Podien für eine packende Supercross-Erfahrung.

Regel 4: Ein Teil sein. Der Einsatz verschiedener Technologien wie dem 3D-Menü und der Endbearbeitung der Grafiken dienen dazu, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, ein echter Monster Energy Supercross-Held zu sein, kurz bevor er die Arena betritt."

Milestone gewährt im Making-of-Video einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von. Dabei kommt Sprecher Ralph Sheheen (offizielle Stimme des Monster Energy AMA Supercross) auf die "vier Regeln" zur Gestaltung der Grafiken und der Benutzeroberfläche zu sprechen.Laut Milestone setzen sich diese Grundregeln wie folgt zusammen:Monster Energy Supercross - The Official Videogame erscheint am 13. Februar 2018 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch