Monster Energy Supercross - The Official Videogame: Mit Streckeneditor auf PC, PS4 und Xbox One

In Monster Energy Supercross - The Official Videogame wird es auf PC, PlayStation 4 und Xbox One einen Streckeneditor geben. Die Umsetzung für Switch muss (aus nicht genannten Gründen) auf dieses Feature verzichten. Der Editor gibt den Spielern die Möglichkeit, eigene Strecken zu bauen, zu optimieren und online mit anderen Fahrern zu teilen.Milestone beschreibt den Editor so: "Der erste Schritt zum Bau einer eigenen Strecke besteht in der Wahl des perfekten Stadions: Football oder Baseball, Outdoor oder Indoor - die Entscheidung liegt allein beim Spieler. Bei Bedarf kann zusätzlich auch die Größe verändert werden. Sobald das Stadion bereit ist, geht es mit der eigentlichen Strecke weiter. Im Streckeneditor können die Spieler aus über 80 Modulen wählen, um Strecken zu erstellen. Nachdem das Startfeld platziert ist, sind der Vorstellungskraft kaum Grenzen gesetzt. Zahlreiche Streckenteile stehen bereit: Kurven verschiedener Winkel, Buckel, einfache und dreifache Sprünge, rhythmische Abschnitte und einfache Geraden – bis hin zur Ziellinie als Abschluss der Strecke. Modul für Modul erwacht die Strecke zum Leben. Ist die Arbeit an einer Strecke abgeschlossen, können die Spieler sie online hochladen und sie anderen Spielern zugänglich machen. Mithilfe des Streckeneditors können die Spieler Tausende unterschiedlicher Strecken für spannende Einzel- und Online-Rennen erstellen und natürlich auch von der Community erstellte Strecken herunterladen und austesten.Der Streckeneditor ist ein mächtiges Werkzeug, durch dessen Hilfe die Spieler mit sämtlichen Elementen des Spiels interagieren – ebenso wie mit anderen Spielern. Sobald sie hochgeladen sind, können andere Spieler die Strecken 'liken', über ihre liebsten Strecken abstimmen und das Ansehen des Streckendesigners steigern. Das Ansehen ist auch ein Wert im Spiel. Es gestattet den Spielern, Meisterschaften durchzuspielen und besondere Gegenstände freizuschalten, wie Bronze-, Silber- und Gold-Livreen, Sponsoren, exklusive Patches, Profil-Icons und mehr. Der Streckeneditor arbeitet mit folgenden Modi online: Single Event, Time Attack, Custom Championship."Letztes aktuelles Video: Track Editor Trailer