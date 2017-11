Ja, aktuell ist der Weg über PayPal noch offen:https://t.co/QqrPhizDZM

(runter scrollen bis zu den Tiers) — Lonely Mountains: Downhill (@LonelyMnts) 17. November 2017

Das Entwickler-Duo Megagon Industries aus Berlin hat seine Kickstarter-Kampagne für Lonely Mountains: Downhill erfolgreich beendet. Das Ziel von 35.000 Euro wurde mit 45.042 Euro deutlich übertroffen. Damit wurden nach den schneebedeckten Pisten auch ein Nachtmodus sowie erweiterte Statistiken als Stretch-Goals errreicht:Das Arcade-Mountainbike-Spiel soll Mitte 2018 für PC, Mac und Linux via Steam erscheinen. Für 15 Euro erhält man eine digitale Version. Wer das Projekt jetzt noch unterstützen will, kann das laut Twitter-Auftritt der Entwickler per Paypal erledigen:Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer