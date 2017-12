Passend zum aktuell laufenden (geschlossenen) Betatest von Laser League stellen die Entwickler (Roll7) ihren teambasierten Multiplayer-Titel in Videoform näher vor. Zum Spiel heißt es laut Herstellerangaben: "In Laser League, dem aufregenden Hochleistungs-Kontaktsport des Jahres 2150, treten die Spieler gegen ihre Rivalen an, um die Kontrolle über Knotenpunkte zu erlangen, wobei die Arena in tödliches Licht getaucht wird. Die Teams müssen den Laserwänden der Gegnerfarbe ausweichen und versuchen, ihre Konkurrenten mit Tempo, Kraft und Strategie in die Mangel nehmen. Durch besondere offensive und defensive Fähigkeiten sowie spielentscheidende Power-Ups auf dem Arenaboden kann man im entscheidenden Moment das Blatt wenden. Wie alle tollen Sportarten ist dieser zugänglich und leicht verständlich, belohnt aber echten Einsatz mit komplexen strategischen Möglichkeiten." Laser League soll Anfang 2018 auf Steam in die Early-Access-Phase übergehen.Letztes aktuelles Video: Entwicker-Präsentation