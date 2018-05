Laser League: Ungewöhnlicher Zukunfts-Sport der OlliOlli-Macher ist heute erschienen - 4Players.de

Entwickler Roll7 ( OlliOlli ) und Publisher 505 Games versorgen das darbende Future-Sports-Genre mit neuem Futter: Der futuristische Teamsport Laser League ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und Steam verfügbar. Das Besondere: Die Mannschaften kämpfen nicht nur direkt gegeneinander, sondern aktivieren auch Laserschranken, die an Fahrzeugspuren in Tron erinnern. Diese Schranken sind für Mitglieder der eigenen Mannschaft ungefährlich, aber für Kämpfer des gegnerischen Teams tödlich. Der Hersteller erläutert:



"In packenden Multiplayer-Matches, online oder lokal mit Freunden, ist das frenetische, aber intuitive Gameplay von Laser League leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern, wobei der unmittelbare Erfolg klassischer Arcade-Action mit der Brisanz heutiger Multiplayer-Wettbewerbe verschmolzen wird. Um den Start zu feiern, bieten 505 Games und Roll7 ab sofort bis zum 16. Mai 40% Rabatt auf Steam. Außerdem ist Laser League derzeit für Microsoft Game Pass-Mitglieder kostenlos.





In diesem aufregenden und temporeichen Kontaktsport des Jahres 2150 treten die Spieler gegen ihre Rivalen an, um die Kontrolle über Knotenpunkte zu erlangen, wobei die Arena von tödlichen Laserstrahlen beleuchtet wird. Die Teams müssen den Strahlen der gegnerischen Farbe ausweichen und versuchen, ihre Konkurrenten mit Tempo, Kraft und Strategie auszuschalten. Durch besondere offensive und defensive Fähigkeiten sowie spielentscheidende Power-Ups auf dem Arenaboden kann man in den entscheidenden Momenten das Blatt wenden. Wie alle tollen Sportarten ist Laser League zugänglich und leicht verständlich, belohnt aber echten Einsatz mit komplexen strategischen Möglichkeiten.

Laser League startet im Early Access auf Steam mit einer ganzen Fülle an Inhalten:

6 einzigartige Klassen, inklusive Blade, Smash, Thief, Ghost, Shock und Snipe

16 Maps mit einzigartigen Laser-Mustern

15 Power-Ups mit Möglichkeiten, den Verlauf des Spiels drastisch zu ändern

12 Modifikator-Effekte, um jede Klasse optimal dem eigenen Spielstil anzupassen

4 internationale Stadien mit jubelnden Fans

Über 250 einzigartige Optionen zum Verändern von Charakteren

Laser League auf Steam startet zusätzlich mit sieben Maps, zwei Stadien und zwei Power-Ups, die im Kaufpreis inbegriffen sind, mit dabei sind auch sechs einzigartige neue Modifikatoren, mit denen die Klassen des Spiels anders gespielt werden können. Dazu veröffentlichen 505 Games und Roll7 außerdem den NewMotion Brand-DLC, der für nur 1,99 Euro zwei neue Spielermodelle, acht Kits, exklusive Laser-Muster, Emojis und Charakterportraits enthält. Die zusätzlichen Inhalte werden später im Mai auf Konsole veröffentlicht."Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer