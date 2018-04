Steel Rats: Spielszenen der explosiven Motorrad-Action für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Tate Multimedia hat ein Video mit ersten Spielszenen aus Steel Rats veröffentlicht. Das Motorrad-Kampfspiel soll eine "explosive, mit Diesel-getränkte Welt mit jeder Menge Stunt-geladenen, actionreichen Kämpfen" bieten und irgendwann 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf der PAX East in Boston sei der vor Kurzem bei den Game Connection Awards in der Kategorie ‘Bestes Gameplay’ ausgezeichnete Titel dieses Wochenende zum ersten Mal spielbar.Weiter heißt es: "Der neue Look zeigt verbesserte Bike-Animationen, explosive Motorrad-Kämpfe und eine revolutionäre 2.5D Umgebung, die auch vertikale Fahrten und nahtlose Übergänge der Fahrbahnen erlauben und somit jedem Level eine einzigartige Tiefe verleihen. Diese Kombination erschafft eine neue, frische Spielerfahrung, die das Spiel auszeichnet. Als Teil einer legendären Punk-Biker-Gang zieht der Spieler in Steel Rats eine Schneise der Zerstörung auf seinem Motorrad und kann sich im Verlauf des Spiels neue Spezialfähigkeiten aneignen, je nach ausgewähltem Charakter."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer