Steel Rats: Motorradaction zwischen Trials und Castlevania erscheint Anfang November - 4Players.de

Tate Multimedia wird Steel Rats am 07. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Vorbestellungen der Deluxe Edition sind zum ermäßigten Preis von 19,99 Euro und 16,99 Euro für PlayStation-Plus-Mitglieder erhältlich. Zum Release kostet die Standard Edition 19,99 Euro und die Deluxe Edition 22,99 Euro. Die Deluxe Editon umfasst neben dem Hauptspiel ein PlayStation-Theme, fünf Avatare und den Soundtrack.In unserer Vorschau wird Steel Rats als Actionspiel zwischen Trials und Castlevania beschrieben : Ach, die gute alte Arcade-Zeit. Seitwärts scrollende Abschnitte, Sprungsequenzen, Gefechte: Von Mega Man über Turrican, Probotector (aka Contra) bis hin zu Gunstar Heroes kann man gleichermaßen unterhaltsame wie fordernde Action erleben. In diese Riege möchten sich auch die Steel Rats mit ihren Motorrädern (!) einreihen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer