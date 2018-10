The Colonists: Aufbau-Strategiespiel mit putzigen Robotern à la Siedler für PC gestartet - 4Players.de

Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC) Screenshot - The Colonists (PC)

Die Roboter-Siedler lassen grüßen: The Colonists ist für PC via Steam und GOG veröffentlicht worden (Preis: 22,99 Euro). Das Spiel von Codebyfire (Ein-Mann-Studio von Richard Wallis) ist ein Aufbau-Strategiespiel mit putzigen Robotern, das von Anno- und Die-Siedler-Titeln inspiriert wurde.Die Roboter schaffen Rohstoffe heran, stellen Waren/Güter her, dehnen ihr Territorium mit Türmen aus, erforschen Technologien, erobern andere Siedlungen oder treiben Handel mit den Nachbarn und entwickeln ihren zunächst simplen Ort bis in ein Zeitalter der Raumfahrt. Die Roboter können ihre Waren auf Straßen, Schienen und via Schiff transportieren.In dem Einzelspieler-Titel gibt es eine Kampagne, die sich im späteren Verlauf in zwei Teile aufteilt. Ein Abzweig dreht sich um weitläufige Siedlungen und friedliches Vorgehen, während es bei dem anderen Zweig auch militärische Auseinandersetzungen mit anderen KI-Kolonien gibt.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer