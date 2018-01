The Red Strings Club: Cyberpunk-Thriller erscheint am 22. Januar für PC

Deconstructeam und Devolver Digital werden The Red Strings Club am 22. Januar 2018 für PC veröffentlichen. Diejenigen, die den Cyberpunk-Thriller als Point-&-Click-Adventure bei Steam für 14,99 Euro (mit Rabatt: 11,99 Euro) vorbestellen, erhalten eine kostenlose Kopie von Gods Will Be Watching (Debütspiel von Deconstructeam) dazu.In The Red Strings Club steht die altruistische Firma "Supercontinent Ltd." kurz davor, das System "Social Psyche Welfare" auf den Markt zu bringen. Mit "Social Psyche Welfare" sollen Depression, Wut und Angst aus der Gesellschaft verschwinden. Der Barkeeper eines illegalen Clubs und ein freiberuflicher Hacker halten diese Entwicklung jedoch nicht für eine Verbesserung, sondern vielmehr für eine Gehirnwäsche. Zusammen mit einem unwissenden Firmenangestellten und einem fiesen Empathie-Androiden, wird das Duo deshalb alle verfügbaren Fäden ziehen, um dieses Programm noch zu Fall zu bringen - unter anderem durch den Einsatz von Töpferei, Bartending und dem Imitieren von Menschen am Telefon, um eine Unternehmensverschwörung zu beenden.Letztes aktuelles Video: Trailer