Onrush: Trailer: Race, Wreck & Repeat - 4Players.de

In Onrush stehen den Spielern auf jeder Strecke unterschiedliche Routen zu Verfügung. Die Vielzahl der Abkürzungen und Umgehungen kann jederzeit zum Vorteil oder Nachteil führen. Darüber hinaus sind die Strecken über mehrere Ebenen konzipiert. So muss man nicht nur die Strecke im Auge behalten, sondern auch den Luftraum immer im Blick haben. Der nächste "Takedown" könnte auch von oben kommen.Onrush wird am 5. Juni 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One an den Start gehen. Eine PC-Version soll später folgen Letztes aktuelles Video: Race Wreck Repeat