Guacamelee! 2: Das Mexiverse darf ab dem 21. August auf PC und PS4 gerettet werden - 4Players.de

Aktualisierung vom 24. Juli 2018, 18:18 Uhr:



Die Drinkbox Studios haben bestätigt, dass auch die PC-Version von Guacamelee! 2 am 21. August 2018 via Die Drinkbox Studios haben bestätigt, dass auch die PC-Version von Guacamelee! 2 am 21. August 2018 via Steam erscheinen wird - zeitgleich mit der PS4-Fassung.

"Mächtige neue Moves - Neue Fähigkeiten wie Eagle Boost, Rocket Kick und Pollo Shot kommen zu Juans genialem Arsenal dazu - sowohl im Kampf als auch in den Plattformer-Passagen.

Super Hühnchen! - Ein einzigartiges Set neuer Fähigkeiten und Moves für Juans Hühnchengesalt. Absurdes Hühnchen-basiertes Plattforming, Kämpfe und Erkundung. Mehr Hühnchen, als man ertragen kann (wahrscheinlich).

Wunderschöne, tödliche Welt – Ein episches, farbenfrohes Abenteuer, das von mexikanischer Folklore inspiriert ist und die Spieler durch die Welten der Lebenden und der Toten und durch Risse im Zeit-Raum-Kontinuum führt! Wunderschöne Umgebungen und 2D-Animationen, die noch schöner sind, dank neuer Grafik-Engine.

Viel zu sehen – Vollgepackte Areale mit vielen Geheimnissen und optionalen Inhalten. Größere Maps, doppelt so viele Arten Feinde als im ersten Spiel und eine Menge exzentrischer neuer Bosse.

Brandneues Upgrade-System – Entdeckt 'Trainer' aus aller Welt, bestreitet ihre Herausforderungen und verbessert euer Movement, eure Fähigkeiten im Kampf und vieles mehr.

Caliente Soundtrack – Ein Soundtrack mit neuer Musik von Peter Chapman und Rom Di Prisco, Komponisten des originalen Guacamelee! OST. Zusätzliche neue Tracks von Mariachi Entertainment System!

Lokaler Koop-Modus für 4 Spieler – Springt rein und raus in den lokalen Koop-Modus für vier Spieler, in dem ihr die gesamte Story des Spiels zusammen mit euren besten Amigos erleben könnt!"

Ursprüngliche Meldung vom 24. Juli 2018, 17:27 Uhr:

"Wir haben unsere inneren Skelette gefragt, was wir denn in Guac 2 machen sollten", so Augusto Quijano, Concept Lead bei Drinkbox Studios. "Wir konnten uns einfach nicht entscheiden, ob wir bessere Moves, interessantere Jump'n'Run Sequenzen, Zeitreisen, Hühnerkräfte oder neue Witze einbauen sollten - also haben wir einfach alles mit reingenommen!"Folgende Features nennen die Entwickler:Die Drinkbox Studios werden Guacamelee! 2 am 21. August 2018 (zunächst) auf PlayStation 4 veröffentlichen. Der mexikanisch angehauchte Plattformer nach Metroidvania-Strickmuster erscheint damit mehr als fünf Jahre nach dem Vorgänger Gary Corriveau (Lead Designer) schreibt im PlayStation Blog über das Training des Luchadors: "Im Laufe des Spiels trefft ihr in Guacamelee! 2 auf diese Fähigkeiten-Trainer. Jeder Trainer hat ein Spezialgebiet, auf das er sich konzentriert. Wenn ihr die Trainer-Herausforderungen abschließt, versorgen sie euch mit beachtlichen Upgrades und coolen neuen Fähigkeiten. So erreicht ihr mit Doña Chamoya eure körperliche Bestform oder schärft unter der Aufsicht von Rooster Ramírez euren Schnabel. Coscorrona sorgt dafür, dass ihr eure Ringerfähigkeiten ausbaut, und Uay Coco verrät euch, wie ihr explosive Schläge austeilt. Doch wenn ihr wirklich mit Stil und Feingefühl kämpfen wollt, solltet ihr Flame Face in einer seiner vielen Tequila-Bars einen Besuch abstatten und gegen Poncho antreten (ihr müsst euch nicht zurückhalten, er wird dafür gut bezahlt).""Guacamelee! 2 ist ein episches Abenteuer, das allein oder mit drei eurer engsten Amigos in Angriff genommen werden kann. Euch erwarten Hunderte neue Plattform- und Kampfherausforderungen. Neue Fähigkeiten wie der Eagle Boost, der Rocket Kick, GOOOTCHA! und viele mehr ergänzen Juans fantastisches Arsenal an Luchador-Moves. Eure Hühner-Form könnt ihr mit dem Pollo Shot, dem Pollo Slide und jeder Menge anderer neuer Pollo-Fähigkeiten trainieren (manche geheim, manche nicht so geheim). Außerdem stehen euch Dutzende neuer Skill-Upgrades zur Verfügung, mit denen ihr euer Lucha-Potenzial maximieren könnt."Letztes aktuelles Video: PS4-Termin