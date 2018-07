Guacamelee! 2: Das Mexiverse darf ab dem 21. August auf PS4 gerettet werden - 4Players.de

Die Drinkbox Studios werden Guacamelee! 2 am 21. August 2018 (zunächst) auf PlayStation 4 veröffentlichen. Der mexikanisch angehauchte Plattformer nach Metroidvania-Strickmuster erscheint damit mehr als fünf Jahre nach dem Vorgänger Gary Corriveau (Lead Designer) schreibt im PlayStation Blog über das Training des Luchadors: "Im Laufe des Spiels trefft ihr in Guacamelee! 2 auf diese Fähigkeiten-Trainer. Jeder Trainer hat ein Spezialgebiet, auf das er sich konzentriert. Wenn ihr die Trainer-Herausforderungen abschließt, versorgen sie euch mit beachtlichen Upgrades und coolen neuen Fähigkeiten. So erreicht ihr mit Doña Chamoya eure körperliche Bestform oder schärft unter der Aufsicht von Rooster Ramírez euren Schnabel. Coscorrona sorgt dafür, dass ihr eure Ringerfähigkeiten ausbaut, und Uay Coco verrät euch, wie ihr explosive Schläge austeilt. Doch wenn ihr wirklich mit Stil und Feingefühl kämpfen wollt, solltet ihr Flame Face in einer seiner vielen Tequila-Bars einen Besuch abstatten und gegen Poncho antreten (ihr müsst euch nicht zurückhalten, er wird dafür gut bezahlt).""Guacamelee! 2 ist ein episches Abenteuer, das allein oder mit drei eurer engsten Amigos in Angriff genommen werden kann. Euch erwarten Hunderte neue Plattform- und Kampfherausforderungen. Neue Fähigkeiten wie der Eagle Boost, der Rocket Kick, GOOOTCHA! und viele mehr ergänzen Juans fantastisches Arsenal an Luchador-Moves. Eure Hühner-Form könnt ihr mit dem Pollo Shot, dem Pollo Slide und jeder Menge anderer neuer Pollo-Fähigkeiten trainieren (manche geheim, manche nicht so geheim). Außerdem stehen euch Dutzende neuer Skill-Upgrades zur Verfügung, mit denen ihr euer Lucha-Potenzial maximieren könnt."Letztes aktuelles Video: PS4-Termin