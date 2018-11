Guacamelee! 2: Zwei DLC-Erweiterungen im Anmarsch - 4Players.de

DrinkBox Studios hat zwei DLC-Erweiterungen für Guacamelee! 2 in der Pipeline. Wie DualShockers meldet, ist das erste Paket namens "Three Enemigos" in Kürze erhältlich und wird es ermöglichen, das gesamte Spiel mit einem der Bösewichte El Muñeco, Uay Pek oder Jaguar Javier durchzuspielen, die selbstverständlich alle gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringen. Die Erweiterung schlägt mit knapp drei Dollar zu Buche.Für den 7. Dezember hat man außerdem das Challenge Pack namens The Proving Grounds angekündigt. Zum Preis von knapp vier Dollar erhält man 15 Herausforderungen, die man in einem schwebenden Tempel meistern muss. Die fünf Trainer sollen den Spieler nicht nur an ihre Grenzen treiben, sondern sich auch in Form einzigartiger Skins freischalten lassen und dann ebenfalls als spielbare Figuren zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit