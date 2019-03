Megalith: Demo des Helden-Shooters für PSVR veröffentlicht - 4Players.de

VRNerds ergänzt, dass die Demo im Rahmen einer wöchentlichen Rotation zwei der insgesamt fünf Charaktere zur Wahl stellt. Wer zur Vollversion aufrüstet, könne sämtlichen Fortschritt übernehmen. Hier die Beschreibung aus dem PSN-Store: Publisher Sony und Entwickler Disruptive Games wollen ihren Helden-Shooter mit MOBA-Einschlag Megalith offenbar mehr Spielern näherbringen: Wie VRNerds.de aufgefallen ist, gibt es mittlerweile eine kostenlose Demo-Version des PSVR-Titels im PSN-Store . Bis zum 4. April ist das Spiel außerdem zum reduzierten Preis von 19,99 Euro erhältlich.VRNerds ergänzt, dass die Demo im Rahmen einer wöchentlichen Rotation zwei der insgesamt fünf Charaktere zur Wahl stellt. Wer zur Vollversion aufrüstet, könne sämtlichen Fortschritt übernehmen. Hier die Beschreibung aus dem PSN-Store:



"Wähle in Megalith aus 5 Starter-Titanen und arbeite in Zweier-Teams, um gegen andere Titanen den Kampf um die Vorherrschaft über die Menschheit zu führen. Die Titanen haben alle einzigartige Kräfte und Fähigkeiten, die von ihren Originalen stammen. Diese Fähigkeiten können allein eingesetzt werden, sind aber in Kooperation mit einem Verbündeten wesentlich effektiver. Jedes Team muss seine Seite schützen und gleichzeitig versuchen, die Helfer ins feindliche Gebiet zu bringen, um dessen Verteidigung zu knacken. Die Titanen müssen Mauern und Türme des Feindes zerstören, um ihn angreifbar zu machen. Starke Belagerungshelfer können gerufen werden, die dir den Weg zum Sieg ebnen.

Dieses Produkt verfügt über folgende Sprachunterstützung: Englisch1 SpielerNetzwerk-Spieler: 2-4 - Bei der Vollversion des Spiels ist eine PlayStation®Plus-Mitgliedschaft für den Zugriff auf den Online-Multiplayer erforderlich"Letztes aktuelles Video: Open Beta Gameplay Reveal