Bow to Blood: Last Captain Standing: Erweiterte Version für PC, Vive, Rift, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Die prozedural generierten Luftschiff-Arenakämpfe werden im April 2019 als erweiterte Version auch auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Bisher war Bow to Blood ausschließlich auf PlayStation VR verfügbar. Die PC-Version wird ebenfalls Oculus Rift und HTC Vive unterstützen.In Bow to Blood: Last Captain Standing steuert man ein Luftschiff in einem mehrstufigen Wettbewerb, der als "tödliche Reality-TV-Show"übertragen wird. Dabei muss man seine Crew kommandieren, Angreifer abwehren, Ressourcen sammeln und nach Schätzen zu suchen. Man soll ebenfalls "temporäre Allianzen" mit Nicht-Spieler-Charakteren schmieden können, um sich gegen die größten Bedrohungen zu verbünden. Das letzte überlebende Luftschiff gewinnt am Ende. Bow to Blood ist ein Einzelspieler-Titel.Im Vergleich zur PSVR-Version gibt es einen neuen "schweren Schwierigkeitsgrad", mehr feindliche Schiffe und verbesserte Grafik. Die Verbesserungen werden als Update für die PSVR-Version zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: Last Captain Standing