Michael Pachter (Analyst bei Wedbush Securities) hat sich gegenüber Gamingbolt über Ghost of Tsushima geäußert. Er attestiert dem Spiel keine breite Anziehungskraft aufgrund der Thematik und des Settings. Seiner Ansicht nach wird Ghost of Tsushima höchstwahrscheinlich ein "großartiges" Spiel werden, aber die japanische Grundlage und der japanische Touch seien ein Problem für den Massenmarkt bzw. die kommerzielle Anziehungskraft des Titels, heißt es - dabei zieht er einen Vergleich zu Persona 5 Michael Pachter: "Ich glaube nicht, dass irgendetwas, das diesen japanischen Beigeschmack hat, eine breite Anziehungskraft besitzt. Das sind großartige Spiele. Sie bekommen hohe Wertungen und das Hardcore-Publikum liebt sie. Aber für das durchschnittliche Publikum sind es zu harte Spiele. Sie sind zu schwer für die meisten Menschen. Ich meine, ich habe Persona 5 gespielt, eines der höchstbewertetsten Spiele überhaupt, und ich mag es, aber ich kann nicht glauben, dass es sich so gut verkauft hat, wie es sich [tatsächlich] verkauft hat. Es ist einfach nicht die Art von Spiel, die so aussieht, als hätte sie eine Massenanziehungskraft, obwohl es eines der besten Spiele aller Zeiten ist und wahrscheinlich auch zum Spiel des Jahres gewählt wird. Aber ... zurück zu [Ghosts of] Tsushima, nein, ich denke nicht, dass es über eine breite Anziehungskraft verfügt."Im Gegensatz zu Persona 5, das von Atlus in Japan entwickelt wurde, entsteht Ghosts of Tsushima beim westlichen Studio Sucker Punch Productions (inFamous). Das Open-World-Abenteuer im feudalen Japan wird im nächsten Jahr exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week 2017 Interview