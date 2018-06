Ghost of Tsushima: Spielszenen auf der E3: Brutale Schwertkämpfe, fiese Mongolen - 4Players.de

Sony hat während der Pressekonferenz auf der E3 erstmals umfangreiche Spielszenen aus dem Open-World-Titel Ghost of Tsushima gezeigt, der sich derzeit bei Sucker Punch in Entwicklung befindet. In dem knapp neun Minuten langen Video stehen neben den Protagonisten vor allem die brutalen Schwertkämpfe im Fokus, die sich in ihrem visuellen Stil stark an asiatischen Kampfkunst-Filmen orientieren.Ghost of Tsushima spielt während der Invasion der japanischen Insel Tsushima durch die Mongolen im Jahr 1274. Protagonist Jin Sakai ist der überlebende eines Samurai-Klans und er muss auf neue Kampftechniken zurückgreifen, um seinen überlegenen Feind zu besiegen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen-Trailer