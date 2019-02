Eden-Tomorrow: Sci-Fi-Abenteuer für PlayStation VR erscheint am 12. Februar - 4Players.de

Das Sci-Fi-Abenteuer Eden-Tomorrow wird am 12. Februar 2019 für PlayStation VR erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Eine Demo-Version ist bereits Mitte Januar im PSN veröffentlicht worden. Die Hauptfiguren von Eden-Tomorrow sind ein Duo aus einem von Amnesie geplagten Menschen und einer Drohne, die sich selbst 'Newton' nennt. Beide Figuren sind spielbar und mit unterschiedlichen Kräften und Fähigkeiten ausgestattet.Unsere Vorschau findet ihr hier : Deutsche VR-Entwickler haben offenbar eine Vorliebe für geheimnisvolle Notlandungen auf verwaisten Planeten. Nach Cryteks Robinson: The Journey versucht sich Entwickler Soulpix aus Hannover an dem Thema, bei dessen Rätseln man immer wieder zwischen einem Astronauten und seiner KI-Drohne umschaltet.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer