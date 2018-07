GeForce Now: Betatest des Spiele-Streaming-Dienstes startet in der nächsten Woche auf nVidia Shield TV - 4Players.de

Der Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now von NVIDIA befindet sich derzeit im Betatest auf PC & Mac und im Laufe der nächsten Woche wird der Service bzw. die überarbeitete Variante des Dienstes auch auf NVIDIA Shield TV an den Start gehen - ebenfalls zunächst als Beta. Für das Streaming-Gerät war bisher eine "eigene Variante" von GeForce Now verfügbar, die auf einem klassischen Streaming-Modell mit einer (kostenlosen) Bibliothek vorwiegend älterer Spiele fußte und aktuelle Titel vermissen ließ.Sobald der Betatest angelaufen ist, wird man PC-Spiele aus den eigenen Steam- und Uplay-Bibliotheken sowie ausgewählte Free-to-play-Titel wie Fortnite direkt auf Shield TV streamen können. GeForce Now verbindet Shield TV (basiert auf Android) mit Computern in der Cloud und streamt die Spiele dann auf das heimische Gerät. Somit wird man aktuelle Titel mit hohen Grafikqualitätseinstellungen via Shield TV auf dem Fernseher bzw. Monitor spielen können. Die Qualität des Streaming hängt maßgeblich von der Bandbreite der Internetverbindung ab. Laut NVIDIA sollte die Bandbreite mindestens 25 Mbit/s betragen. 50 Mbit/s wird empfohlen. Eine Liste mit den unterstützten Spielen (mehr als 225) findet ihr hier Wir haben kürzlich einen Blick auf die PC-Fassung von GeForce Now (Beta) geworfen. Den Bericht findet ihr hier . Details zum Preismodell wurden von NVIDIA noch nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Beta Testlauf mit mehreren Spielen