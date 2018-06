World of WarCraft: Battle for Azeroth: Testlauf (PTR) des Vorbereitungspatches der Erweiterung gestartet - 4Players.de

Blizzard Entertainment testet den Pre-Patch von World of WarCraft: Battle for Azeroth derzeit auf den öffentlichen Testservern. Der Testclient ist ungefähr 14 GB groß. Auch die Charakter-Kopierfunktion ist verfügbar. Details zur Teilnahme an dem Testlauf findet ihr hier Der Vorbereitungspatch für Battle for Azeroth (Version 8.0) bereitet das Online-Rollenspiel auf die anstehende Erweiterung vor, die am 14. August 2018 erscheinen soll. Mit dem Patch werden erneut die Werte auf den Gegenständen drastisch reduziert (Item- und Stat-Squish). Dadurch werden Lebenspunkte, Schadenszahlen, Heilung etc. deutlich verringert - sowohl bei den Spieler-Charakteren als auch den Gegnern. Außerdem werden die Klassen verändert, das PvP-System überarbeitet, neue Erfolge eingebaut, der Kriegsmodus implementiert und die Artefaktwaffen aus Legion via Quest in den Ruhestand geschickt. Last but not least wird die Unterstützung des 32-Bit Clients von World of WarCraft eingestellt. Abgesehen von den neuen Inhalten von Battle for Azeroth sind prinzipiell alle Veränderungen und Überarbeiterungen in diesem Pre-Patch enthalten.Wann die Testphase abgeschlossen sein wird, ist unklar, aber bei den letzten Erweiterungen erschien der finale Pre-Patch ungefähr vier Wochen vor dem Verkaufsstart der Erweiterung.Letztes aktuelles Video: Inselexpeditionen - Vorschau der Entwickler