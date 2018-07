World of WarCraft: Battle for Azeroth: "Nicht der reibungsloseste Pre-Patch-Start": Skalierungsprobleme & Bugs - 4Players.de

"Never Play On Patch Day"? Mit dem großen Vorbereitungspatch für World of WarCraft: Battle for Azeroth und dem damit verbundenen Item-Squish gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Probleme. Mit dem Patch wurden erneut die Werte auf den Gegenständen drastisch reduziert (Item- und Stat-Squish). Dadurch wurden Lebenspunkte, Schadenszahlen, Heilung etc. deutlich verringert - sowohl bei den Spieler-Charakteren als auch den Gegnern. Trotzdem waren nach Patch 8.0.1 viele Dungeons aus den Erweiterungen vor WoW: Legion unabsichtlich zu schwer, da manche Fähigkeiten der Gegner beispielsweise zu viel Schaden an den Tanks anrichteten - vor allem im Low-Level-Bereich. Blizzard hat derweil mit drei Hotfixes reagiert und den Schaden aller Kreaturen unter Stufe 100 um bis zu 25% verringert sowie die Gesundheit und den Schaden aller Feinde in den Legion-Raids vor Argus (Emerald Nightmare, Trial of Valor, The Nighthold und Tomb of Sargeras) deutlich reduziert. Auch einige Schadensspitzen bei bestimmten Fertigkeiten einzelner Feinde wurden aus der Welt geschafft und diverse Bugs entfernt. Die Hotfix-Patch-Notes findet ihr hier Derweil räumte Ion Hazzikostas (Game Director) bei einer Frage-und-Antworten-Runde via IcyVeins ein, dass die Veröffentlichung von Patch 8.0.1 nicht der reibungsloseste "Pre-Patch-Start" war und die Spieler "etwas Besseres verdient hätten". Der Chef-Entwickler stellte klar, dass bei der Skalierung immer wieder Fehler auftreten und kleine Code-Anpassungen immer wieder zu Problemen in den alten Inhalten führen könnten. Sie würden jedenfalls die Augen offenhalten und auf konstruktives Feedback hoffen. Die am Releasetag deaktivierten Communities sind mittlerweile wieder verfügbar.Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen Kriegsfront