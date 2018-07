World of WarCraft: Battle for Azeroth: Krieg der Dornen: Kapitel 1 gestartet - 4Players.de

In World of WarCraft: Battle for Azeroth ist das erste Kapitel von Krieg der Dornen für Spieler auf Stufe 110 verfügbar . Dieses Kapitel gehört zu einem zeitlich begrenzten Story-Event zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Battle for Azeroth. Es beginnt für Spieler der Allianz in Sturmwind und für Spieler der Horde in Unterstadt."Die Entdeckung von Azerit - einer neuen und mächtigen Ressource - hat das Potenzial, die Kriegsführung grundlegend zu verändern. Als Kriegshäuptling der Horde gefällt es Sylvanas Windläufer überhaupt nicht, dass diese Macht für ihre Feinde so leicht zugänglich ist. Sie ist zu allem bereit, um sie für die Horde zu beanspruchen - selbst wenn das bedeutet, auf Darnassus zu marschieren, um die Allianz ein für alle Mal aus Kalimdor zu vertreiben. Für die Allianz stellt die Horde eine große Bedrohung dar. König Anduin Wrynn hat von seinen Spionen in Orgrimmar erfahren, dass die Horde damit begonnen hat, eine Armee nach Silithus zu entsenden ... Aber schon bald muss er feststellen, dass das ein Ablenkungsmanöver der Horde war, um die Verteidiger der Allianz wegzulocken. Kommt ihr zu spät, um die Unschuldigen vor der Horde zu beschützen und den Vormarsch auf den Weltenbaum Teldrassil aufzuhalten?"Letztes aktuelles Video: Kriegsbringer Teil 1 Jaina