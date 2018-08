World of WarCraft: Battle for Azeroth: Krieg der Dornen: Kapitel 2 gestartet; Kriegsbringer-Kurzfilm: Sylvanas - 4Players.de

In World of WarCraft geht die Vorgeschichte zu Battle for Azeroth mit dem zweiten Kapitel von "Krieg der Dornen" für Spieler auf Stufe 110 in Dunkelküste weiter. Das erste Kapitel der Story-Questreihe endete in der vergangenen Woche ziemlich abrupt ...Passend zum zweiten Kapitel von Krieg der Dornen ist der animierte Kurzfilm "Kriegsbringer: Sylvanas" veröffentlicht worden, in dem eine Allianz-Hauptstadt in Flammen aufgeht: "Im Krieg gibt es keine Gewissheiten. In nur einem Moment kann eine einzige Tat über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der Krieg hat Sylvanas Windläufer, dem Kriegshäuptling der Horde, viele solcher Momente beschert - und einer davon wird den Lauf der Geschichte Azeroths verändern."Letztes aktuelles Video: Kriegsbringer Teil 2 Sylvanas