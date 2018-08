World of WarCraft: Battle for Azeroth: Starttermine: Uldir-Schlachtzug, PvP-Saison #1 und mythische Dungeons - 4Players.de

Erreicht Stufe 120

Erreicht einen ehrfürchtigen Ruf bei der Haupt-Unterfraktion der Kriegskampagne eurer Fraktion: Allianz: 7. Legion; Horde: Die Eidgebundenen

Schließt die Kriegskampagne in Kul Tiras und Zandalar ab und erhaltet den Erfolg Gerüstet zum Krieg.

05. September - Normal und Heroisch werden verfügbar gemacht

12. September - Mythisch, 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Hallen der Quarantäne (Taloc, MUTTER, Zek'voz, Herold von N'zoth)

26. September - 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Scharlachroter Abstieg (Fauliger Verschlinger, Vectis, Wiedergeborener Zul)

10. Oktober - 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers: Herz der Verderbnis (Mythrax der Auflöser, G'huun)

Blizzard Entertainment hat bekanntgegeben, dass die beiden verbündeten Völker "die Orcs der Mag'har" (Horde) und "die Dunkeleisenzwerge" (Allianz) ab dem 14. August 2018 verfügbar sein werden - passend zum Start von World of WarCraft: Battle for Azeroth . Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um die verbündeten Völker freizuschalten:Der erste Schlachtzug, Uldir, mit acht Bossen wird Anfang September seine Pforten öffnen - wie immer werden die einzelnen Flügel der Schlachtzugsbrowser-Version später und in mehreren Schritten freigeschaltet:Die erste PvP-Saison wird am 5. September starten. Der gleiche Termin gilt auch für die erste Saison der mythischen Schlüsselsteindungeons. Blizzard : "Die 1. PvP-Saison von Battle for Azeroth beginnt am 5. September mit neuen Belohnungen und zwei neuen Arenen – das Hakenkap und der Mugambala. (...) Mit der Einführung von Saisons für mythische Schlüsselsteindungeons fügen wir mythischen Schlüsselsteindungeons eine neue Ebene hinzu, die an die neuesten Inhalte und Belohnungen angepasst sind. Als Teil der 1. Saison fügen wir ein neues saisonales Affix hinzu - Befallen - das bei Schlüsselsteinen der Stufe 10 oder höher erscheint. Das Affix Befallen spiegelt das Ausmaß der Verderbnis des Blutgottes G'huun wider, die nach Azeroth sickert und ausgewählte Bewohner jedes Dungeons infiziert. Mit jeder neuen Saison ändern wir dieses dritte Affix, um Spieler auf Trab zu halten."Letztes aktuelles Video: Kriegsbringer Teil 2 Sylvanas