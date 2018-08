World of WarCraft: Battle for Azeroth: Kriegsbringer Sylvanas sorgt für Horde-Aufruhr; Storytelling-Probleme - 4Players.de

/This.

My counsel is that everyone take a deep breath and enjoy the ride. I will! You haven’t seen the whole form of the wave yet. As Douglas Adams would tell you - Don’t panic! :) https://t.co/5m1n8qmdSS — Chris Metzen (@ChrisMetzen) 2. August 2018

Blizzard Entertainment hat mit der Questreihe zur Vorbereitung auf World of WarCraft: Battle for Azeroth einen großen Aufschrei in der Community von World of WarCraft verursacht , der den Trubel um verlorene Quests im Questlog oder die Balance-Probleme durch den Item-Squish bei weitem übersteigt . Achtung: Es folgenSchon bei der BlizzCon 2017 ist angedeutet worden, dass Teldrassil (der Weltenbaum, auf dem sich Darnassus, die Hauptstadt der Nachtelfen befindet) brennen wird. Aber warum die einzige große Bastion der Allianz auf dem Horde-Kontinent Kalimdor in Flammen aufgehen soll, wurde nicht verraten - wodurch sich viele Fan-Theorien und Erklärungsansätze bildeten. Mit der nun gestarteten Questreihe "Krieg der Dornen" und dem zweiten Teil der Kriegsbringer-Videoreihe ist klar, dass Sylvanas (Kriegshäuptling der Horde; Anführerin der Verlassenen (ehemals Untote)) für diese Tat verantwortlich ist.Allerdings stoßen viele Spieler die Beweggründe von Sylvanas negativ auf, denn anstatt die Charaktere in "moralischen Grauzonen" handeln zu lassen ( Quelle : Ion Hazzikostas; Game Director von WoW; 59:40 Min), wirkte sie einfach "nur rachsüchtig und böse", da sie sich in einem Gespräch mit einer verletzten Nachtelfin provozieren ließ und den Befehl gab, den Baum niederzubrennen. Zuerst wollte sie ihn nur erobern, dann aber grundlos niederbrennen. Ihre Beweggründe seien schlichtweg nicht nachvollziehbar, da Unschuldige verletzt und getötet werden, heißt es. Ganz beiläufig erklärte in dieser Questreihe übrigens der Orkheld Varok Saurfang, dass er nichts Ehrenvolles an den Taten von Sylvanas finden würde, nur ging dieses Mini-Statement ziemlich unter und wurde innerhalb des Spiels in einer kleinen Ingame-Zwischensequenz präsentiert, die zeigt, wie beschränkt die Möglichkeiten der betagten WoW-Engine sind, um Geschichten darzubieten.Viele World-of-WarCraft-Spieler auf Seiten der Horde konnten sich mit den Taten der Horde-Anführerin nicht identifizieren und vermuten, dass sich die Geschichte von Mists of Pandaria wiederholen wird - schon auf "Pandaland" radikalisierte sich der Horde-Anführer, weil er von einem Uralten Gott beeinflusst wurde und drehte letztendlich durch, was ihn zum Endgegner der Erweiterung machte. Mit Schlagworten wie "Not My Warchief" beklagen Spieler der Horde, dass sie keine Lust haben, einer Kriegsverbrecherin in die Schlacht um Azeroth zu folgen - oder erwähnen gleich, dass sie ihr Abo kündigen wollen, wenn sich nichts daran ändert. Auch Christie Golden (Autorin von WarCraft-Büchern) wurde bereits von einigen Spielern angegangen , obwohl sie überhaupt nicht in die Kriegsbringer-Geschichte involviert war.Zugleich wird Blizzard für "schlechtes Storytelling" kritisiert , weil die Beweggründe von Sylvanas nur unzureichend dargelegt werden und auch das Verhalten anderer prominenter Charakter wie "Tyrande Wisperwind" seltsam wirkt, da die Guerillakampf-erfahrene Heldin zwar Malfurion vor dem Tod rettet, aber alle anderen Nachtelfen im Stich lässt, weil ... man weiß es nicht. Die Questreihe und das Kriegsbringer-Video erzählten nur Bruchstücke von wichtigen Story-Gegebenheiten. Selbst das Verhalten von Garrosh in Mists of Pandaria oder der Hass auf die Horde von Jaina sind im Vergleich zu dem Verhalten von Sylvanas nachvollziehbarer ausgearbeitet.Blizzard scheint aber mit solchen Reaktionen gerechnet zu haben, denn heute ist ein sechs Minuten langes Render-Video veröffentlicht worden, in dem es nur um Saurfang geht. Mit wenigen Worten erklärt der Ork-Krieger, dass er keine Ehre in den Taten des aktuellen Kriegshäuptlings sehen würde, er sich mit der Horde nicht mehr identifizieren könne und er deswegen den "ehrenhaften Tod" (durch die Allianz) suchen würde. Aber ein junger Troll konnte ihn letztlich doch umstimmen, dass noch nicht alle Hoffnung verloren sei. Woraufhin jetzt Saurfang als neuer Anführer der Horde etabliert werden könnte ... jedenfalls wünschen sich viele Spieler dieses Szenario.Auch Chris Metzen (ehemaliger Story-Chef bei Blizzard) schaltete sich via Twitter ein und rief zur Ruhe auf, da man noch nicht komplette Geschichte gesehen hätte - und das scheint ein generelles Problem zu sein, wie aktuell die Geschichte in und um World of WarCraft erzählt wird. So gibt es Bücher, die das WarCraft-Universum ausbauen - z. B. Before the Storm von Christie Golden u. a. mit einem Integrationsprojekt zwischen Menschen und Verlassenen/Untoten, das Sylvanas ebenfalls sabotiert. Dann gibt es animierte Kurzfilme, die mal im Spiel enthalten sind (Kriegsbringer #2) und mal nicht (Kriegsbringer #1). Hinzukommen Kurzgeschichten ( Vanion ), Comics, Zwischensequenzen sowie Quests im Spiel etc. - und alles hängt mehr oder weniger zusammen, wird aber unzureichend zueinander in Relation gesetzt.Außerdem ist es ziemlich unglücklich, dass das Intro von Battle for Azeroth, das den Angriff der Allianz auf Unterstadt (Horde) zeigt, direkt am Anfang nach der Pre-Patch-Installation abgespielt wird, obwohl der eigentliche Auslöser des Allianz-Angriffes auf Unterstadt die Rache für den Attacke auf Teldrassil ist. Es wird also erst die Konsequenz gezeigt und dann kann man die Ursache nachspielen. Und demnach scheint es so, als würde der "Rote Faden" in der Geschichte fehlen.